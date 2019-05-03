الان تتابع إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص قرب السياج الأمني في جنوب غزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقعت عملية قنص لجندي إسرائيلي، منذ قليل، خلال وجوده على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه وقع حادث إطلاق نار ضد قوة تابعة له على حدود غزة، دون إيضاح مزيد من التفاصيل، حسبما نشر موقع “واللا” الإسرائيلي.
ونظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة “الجولان سورية عربية”، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت من 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 32 ألف آخرين.
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