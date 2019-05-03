شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أسقط أفراد الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها اليوم الجمعة في مديرية عبس- بني الحسن. Advertisements وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تمكنت ظهر اليوم الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية بني الحسن بمحافظة حجة. وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها. هذا وتستهدف المليشيات المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، ما خلف العديد من القتلى بين الكبار والصغار.



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