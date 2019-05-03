النشرة: الجيش السوري بدأ التمهيد الناري لعملية عسكرية في ريفي حماه

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري بدأ التمهيد الناري لعملية عسكرية واسعة تشمل ريفي حماه الشمالي والغربي وادلب الجنوبي وتدور الان اشتباكات عنيفة بين الجيش والفصائل المسلحة على جبهة قلعة المضيق غرب حماة في محاولة من الجيش اقتحام المنطقة.
وسبق ذلك تواجد تجمع كبير لقوات الاخير وضباط روس وسط مدينة السقيلبية غرب حماة تزامناً مع قصف مكثف يستهدف بلدة قلعة المضيق وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع بسماء المنطقة.
وتستمر في هذا الوقت وحدات الجيش باستقدام تعزيزات عسكرية إلى جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية تحضيراً للبدء بالعمل العسكري للرد على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح.
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