النشرة: الجيش السوري بدأ التمهيد الناري لعملية عسكرية في ريفي حماه

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن ​الجيش السوري​ بدأ التمهيد الناري لعملية عسكرية واسعة تشمل ريفي حماه الشمالي والغربي وادلب الجنوبي وتدور الان ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والفصائل المسلحة على جبهة ‎قلعة المضيق غرب ‎حماة في محاولة من الجيش اقتحام المنطقة.

وسبق ذلك تواجد تجمع كبير لقوات الاخير وضباط روس وسط ​مدينة السقيلبية​ غرب ‎حماة تزامناً مع قصف مكثف يستهدف بلدة ‎قلعة المضيق وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع بسماء المنطقة.

وتستمر في هذا الوقت وحدات الجيش باستقدام تعزيزات عسكرية إلى جبهات ​ريف حماة​ الشمالية والشمالية الغربية تحضيراً للبدء بالعمل العسكري للرد على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة ​السلاح​.