امیر عبد اللهیان: ايران تواصل تصدير نفطها بقوة دون قيود

أكد مساعد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي في ​ايران​ حسين امیر عبد اللهیان أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل تصدير نفطها بقوة ودون أي قيود"، مشيرًا إلى أن "الضغوط المتزايدة التي تمارسها ​الحكومة الاميركية​ بهدف اسقاط الحكومة في ​فنزويلا​ البلد الغني ب​النفط​ يدلل على أنه لايمكن استبدال النفط الايراني في الاسواق العالمية".

وأوضح أن "الشعب الفنزويلي قال كلا للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المتعطش لـ "البترودولار" وهو من يصنع قراراته بنفسه".