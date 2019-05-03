امیر عبد اللهیان: ايران تواصل تصدير نفطها بقوة دون قيود

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امیر عبد اللهیان أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل تصدير نفطها بقوة ودون أي قيود"، مشيرًا إلى أن "الضغوط المتزايدة التي تمارسها الحكومة الاميركية بهدف اسقاط الحكومة في فنزويلا البلد الغني بالنفط يدلل على أنه لايمكن استبدال النفط الايراني في الاسواق العالمية".
وأوضح أن "الشعب الفنزويلي قال كلا للرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعطش لـ "البترودولار" وهو من يصنع قراراته بنفسه".
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