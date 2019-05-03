نهرا أشرف على توزيع حصص غذائية على عائلات في طرابلس والميناء والبداوي

أشرف محافظ الشمال رمزي نهرا، على توزيع حصص غذائية على العائلات غير الميسورة في طرابلس والميناء والبداوي، قدمها رئيس مجلس إلادارة المدير العام لبنك "SGBL" أنطون الصحناوي، في "قاعة الاستقلال" في سراي طرابلس، بمشاركة رئيسي بلديتي الميناء عبد القادر علم الدين والبداوي حسن غمراوي، وحضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.
وقدم نهرا التهاني الى اللبنانيين عموما والشماليين خصوصا بـ"حلول شهر رمضان "، املا ان "يحمل هذا الشهر الخير والسلام لكل ابناء الوطن"، شاكرا "صحناوي على مبادرته، وخصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك"، مشيرا الى ان "لفتته تجسد العيش المشترك وتؤكد ان الشعب اللبناني يشعر مع اخيه في الوطن ويقف معه في كل مناسبة وظرف".
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