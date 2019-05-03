نهرا أشرف على توزيع حصص غذائية على عائلات في طرابلس والميناء والبداوي

أشرف محافظ الشمال ​رمزي نهرا​، على توزيع حصص غذائية على العائلات غير الميسورة في ​طرابلس​ و​الميناء​ و​البداوي​، قدمها رئيس مجلس إلادارة المدير العام لبنك "SGBL" أنطون الصحناوي، في "قاعة الاستقلال" في ​سراي طرابلس​، بمشاركة رئيسي بلديتي الميناء ​عبد القادر علم الدين​ والبداوي ​حسن غمراوي​، وحضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

وقدم نهرا التهاني الى اللبنانيين عموما والشماليين خصوصا بـ"حلول ​شهر رمضان​ "، املا ان "يحمل هذا الشهر الخير والسلام لكل ابناء الوطن"، شاكرا "صحناوي على مبادرته، وخصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك"، مشيرا الى ان "لفتته تجسد العيش المشترك وتؤكد ان ​الشعب اللبناني​ يشعر مع اخيه في الوطن ويقف معه في كل مناسبة وظرف".