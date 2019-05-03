الحريري: نستفيد من الخبرة والتجربة المصرية بموضوع تحسين الوضع الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري "أنني تحدث أمس مع رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي عن عدة أمور وهو أجابني على كل المشاكل التي تتعلق بالصناعة خاصة فالمصانع اللبنانية في مصر كانت تأخذ فترة طويلة للتسجيل"، مشيراً إلى أنه "اليوم اخذ قرار بالتسجيل خلال اسبوعين".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدبولي في السراي، أوضح الحريري أن "وفي مجال العمال، يجب أبرام الاتفاقية في الحكومة ونأمل أن يصل في أول جلسة حتى لو أن هناك موازنة"، لافتاً إلى "أننا نستفيد من الخبرة والتجربة بموضوع تحسين الوضع الاقتصادي الذي كان موجودا، مصر عانت من مشاكل في مجال الكهرباء والمياه، والطرقات، استفدت من خبرته والتجربة ومن صعوبة أخذ القرارات، لا شيء يمر دون صعوبة ولكن الاصعب هو عدم أخذ قرار".
واعتبر أن "الذي يوصلنا الى كارثة هو أن لا نفعل شيءا وهذا ما عانت منه مصر لفترة حتى وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع فريق عمل نشط مثل الفريق الموجود لدينا، أشكرك على التعاون ونأمل أن يبقى قائما"، مشدداً على "أننا تعهدنا أن اي اشكالية في اي موضوع سيحصل فيها تواصل بين الوزراء المعنين في البلدين".
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