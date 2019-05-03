إصابة 20 فلسطينيا مشاركين في مسيرات العودة برصاص الجيش الاسرائيلي

أفادت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ بأن "20 مواطناً أصيبوا بجروح جراء اطلاق قوات ​الجيش الاسرائيلي​ النار على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزة. من جهتها، دعت هيئة مسيرات العودة "جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة المقبلة بالمسيرات تحت عنوان "موحدون في مواجهة صفقة القرن".

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