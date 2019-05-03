الحريري وقع مذكرات تفاهم مع رئيس الحكومة المصري

وقع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع نظيره المصري ​مصطفى مدبولي​ مذكرتي تفاهم الأولى تتعلق بإستيراد مواد بناء الى لبنان، والثانية هي محضر إجتماعات اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركية المنعقدة في بيروت بتاريخ 3/5/2019.

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