صحناوي: 270 الف وظيفة للسوريين بدلاً من اللبنانيين العاطلين عن العمل

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "هناك 270 الف وظيفة للسوريين بدلاً من اللبنانيين العاطلين عن العمل وذلك بحسب تقرير ​البنك الدولي​ لعام2018، وبحسب كلام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في 30 آذار 2018، فإن نسبة ​البطالة​ هي 46 في المئة، وبحسب ​الدولية للمعلومات​ فيوجد 34502"، متسائلا: "الا يكفينا هذا؟".

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