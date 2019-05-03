السنيورة استقبل وفدًا اقتصاديًا ماليًا للبحث في الأوضاع الاقتصادية

استقبل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في منزله في بلس وفدًا اقتصاديًا ماليًا ضم رئيس مجلس إدارة ​جمعية المصارف​ ​جوزف طربيه​، رئيس ​جمعية تجار بيروت​ نقولا الشماس، ورئيس اللجنة ​الاقتصاد​ية في ​غرفة بيروت وجبل لبنان​ صلاح عسيران، ورئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك الصراف ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز يحيى قصعة، وقد تركز البحث حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول التي تشمل السياسات والإجراءات التي تعالج مشكلة العجز في ​المالية العامة​ وتستعيد النمو المستدام للاقتصاد الوطني وذلك بعد مرور ثماني سنوات متوالية من نسبة نمو واحد في المئة سنويا والذي هو اقل من نصف الزيادة السنوية في عدد السكان.

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