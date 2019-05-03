زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يرافقه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، في مستشفى أوتيل ديو حيث يتلقى العلاج. واستمع الراعي الى الاطباء الذي يتابعون وضعه واكدوا "أن وضعه الصحي في تحسن دائم ولا داعي للقلق".
وتمنى الراعي لصفير الشفاء العاجل ليعود قريبا الى جناحه الخاص في الصرح البطريركي سائلا الله ان يبقيه "ذخيرة للكنيسة المارونية وللبنان" .
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي زار صفير للاطمئنان الى صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.