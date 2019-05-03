الراعي زار صفير للاطمئنان الى صحته

زار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ يرافقه رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس مطر، في ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ حيث يتلقى العلاج. واستمع الراعي الى الاطباء الذي يتابعون وضعه واكدوا "أن وضعه الصحي في تحسن دائم ولا داعي للقلق".

وتمنى الراعي لصفير الشفاء العاجل ليعود قريبا الى جناحه الخاص في الصرح البطريركي سائلا الله ان يبقيه "ذخيرة للكنيسة المارونية وللبنان" .