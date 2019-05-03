رئيس الوزراء المصري: على ثقة بقدرة الحكومة اللبنانية على تخطي أي مصاعب

أعرب رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، عن "تشرفنا وسعادتنا لوجودنا في ​لبنان​ بلدنا الثاني وأؤكد على عمق الروابط التاريخية والتقارب الكبير الثقافي والحضاري بين شعبينا. كما جمعتنا العديد من المحن والشدائد"، ناقلا تحيات الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ "وتمنياته للبنان بالرخاء والتقدم، وكل الدعم من مصر الى لبنان وهذا هو الواقع وأمن لبنان من أمن مصر وهذه حقيقي يؤمن بها كل مواطن مصري".

وأكد مدبولي أن "الفترة القادمة ستشهد تعميقا للتعاون فهناك توافقا كاملا ويجب أن نزيد العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ونمكن ​القطاع الخاص​ من التوسع في البلدين وأن يكون لدينا مجال للخروج الى أسواق أخرى لأن هناك مزايا تميز الشركات والقطاع الخاص في الدوليتن كما نشجع فكرة انشاء شركات مشتركة قادرة على الاستثمار بين البلدين وفي القارة الافريقية"، مشيرا الى أن "مصر مرت في تجربة في الأوقات السابقة في الطاقة و​الكهرباء​ و​الغاز​ وتخطينا هذه المشاكل والعقبات".

وشدد على أن "الشركات المصرية حريصة على تقديم كل الدعم للبنان، ونحن على ثقة بقدرة ​الحكومة اللبنانية​ على تخطي أي مصاعب"، مضيفا: "هناك روح ايجابية وحماسة من الجانبين ونأمل التغلب على كافة العقبات والمشاكل وفي موضوع ​الصحة​ سننتهي منه قريبا"، جازما أن "التواصل بين وزراء بلدينا مهم جدا، ونحن حريصون كل الحرص على حل المشاكل وتعميق الروابط بين البلدين".