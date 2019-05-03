وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: مراقبة هلال رمضان الأبرك ستكون مساء الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، مراقبة هلال شهر رمضان الأبرك لهذا العام، ستكون مساء بعد غد الأحد.
ووجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة رسالة، اليوم الجمعة، إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، لإخبارهم بأن مراقبة هلال شهر رمضان ستكون يوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019، راجية منهم أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:
- 0537 -76 -11 -45
- 0537 -76 -09 -32
- 0537 -76 -05 -49
- 0537 -76 -89 -54
رقم الفاكس: 0537 -76 -17 -21
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