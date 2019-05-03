الناصيري يعود إلى التلفزة بعد قطيعة طويلة.. فضائية تفتح له الباب لعرض “ستكوم” رمضاني

يعود الفنان الكوميدي، سعيد الناصيري إلى المشاهدين عبر شاشة التلفاز في رمضان، وذلك بعد غياب لسنوات طويلة، بسبب “الإقصاء”، الذي يشتكي منه.

ويطل الناصيري على المشاهدين، عبر قناة “شدى tv”، في “ستكوم”، يحمل اسم “البوي”، يؤدي فيه دور البطولة إلى جانب الممثلتين، فاطمة خير، ونعيمة إلياس، وطفلين، يظهران لأول مرة، هما ملاك، وطه.

وكان الناصيري يعتزم عرض “الستكوم”، الذي تكلف بإنتاجه، على قناته في “يوتوب” فقط، قبل أن تفتح له قناة “شدى تي في” باب العودة إلى التلفزة من جديد، غير أن هذا لن يمنعه من مشاركة الحلقات على قناته في “يوتوب”، التي يتابعها أكثر من نصف مليون مشترك.

ويشارك في العمل شباب كوميديون صاعدون، كانوا قد شاركوا في “الكاستينغ”، الذي خصصه الناصيري لاختيار مواهب جديدة تعمل رفقته.

وسيكون الناصيري أمام تحد آخر مع الجمهور، يتمحور حول جودة العمل الكوميدي، خصوصا أن العديد من الأعمال الرمضانية، التي عرضت في السنوات السابقة، وصفت بـ”الحامضة”.