وزارة التوفيق تمتنع عن إرسال وعاظ مغاربة لثلاث دول في رمضان

وسط الاستعداد لإرسال الواعظين والواعظات المغاربة لتأطير المهاجرين المغاربة في مختلف دول العالم، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن سبب عدم إرسالها لأطرها الدينية لكل من البرتغال وسويسرا ورومانيا.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة، إنه “لم يتم إدراج الدول التي لا توجد بها هيئات رسمية ممثلة للشأن الديني المغربي، وذلك لعدم توفر ضمانات حقيقية لاستقبال البعثة العلمية المغربية”، ومن بينها دول البرتغال، سويسرا، رومانيا.

وفي ذات السياق، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإصلامية خلال العام الجاري على توزيع 422 واعظا وواعظة على عشرة دول في ثلاث قارات، مؤكدة على أن توزيع الوعاظ والواعظات والمشفعين، يأتي انطلاقا من الاتفاق الذي يتم مع سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وكذا مع الهيئات المسيرة للمساجد المغربية التي تعتبر المخاطب الرسمي للوزارة والمملكة.

وتقول وزارة أحمد التوفيق إن تحديد أعداد الوعاظ يتم بناء على المستجدات والوقائع الملموسة الخاصة بوضعية الشأن الديني والمساجد المغربية في كل بلد، كما أن الأسماء التي اعتمدت في التوزيع تمت من خلال لوائح الأسماء الرسمية التي توصلت بها الوزارة من الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالرباط.