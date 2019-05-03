بعد عرض شريط مصور على قناة إسبانية لشخص يدعي أنه المروج 1 للقرقوبي… “إسكوبار المغرب” في قبضة أمن طنجة

تمكنت العناصر الأمنية للشرطة القضائية، ليلة الخميس/الجمعة، بطنجة، من توقيف الشاب الذي ظهر في قناة إسبانية، باسم “بابلو اسكوبار المغرب”، وادعى أنه المروج الأول للأقراص المهلوسة في المغرب.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشاب ابن مدينة طنجة، وفي عقده الثالث، ليس لديه سوابق قضائية، ويعمل حارس سيارات بإحدى الشوارع في طنجة.

وتعود فصول هذه القضية، عندما قامت القناة الرابعة الإسبانية، بالإتفاق مع الشاب، على أساس لعب دور “إسكوبار المغرب” في شريط مصور، مقابل مبلغ مالي مغري، لكونه يتقن اللغة الإسبانية، وهو ماقبله الشاب بسرعة، حيث ادعى أنه الموزع الرئيسي للأقراص المهلوسة، التي يستريدها من إسبانيا، ويستهلك أغلبها مراهقات ومراهقين في المدارس المغربية.

وأضاف الشاب، خلال الشريط المصور، أن هذه التجارة تدر عليه دخلا شهريا يناهز 180 ألف أورو.