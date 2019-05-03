نجم ليفربول الإنجليزي يغيب عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر

تلقى المنتخب الغيني لكرة القدم، “صدمة قوية ” بعد مباراة ليفيربول وبرشلونة الأخيرة في دوري أبطال أروبا، بعد تعرض نجمه وصانع ألعابه نابي كايتا، لإصابة ستغيبه لحوالي شهرين عن المنافسة.

وحسب وكالة “رويترز” الدولية فإن نابي كيتا لاعب وسط ليفربول سيغيب عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة أعلى الفخذ مما يعني أنه لن يلحق بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في مصر على الأرجح”.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول ”لم يكن محظوظا حقا. إنه نبأ سيء. أصيب بتمزق كبير في الفخذ“، وأضاف ”سيغيب عن اللعب لمدة شهرين على الأقل. إنها أنباء سيئة لنا ولغينيا ولكأس الأمم الافريقية. ليس خبرا جيدا“.

هذه الإصابة تؤثر أيضا على ليفيربول، الطامح إلى الدفاع عن آخر آماله للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد، غدا السبت، في ظل ملاحقة مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة مع تبقي مباراتين.