بعد سرقة سائحة أجنبية في أكادير .. توقيف 3 أشخاص يشتبه في تورطهم

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير، أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بالسرقة.

اثنان من المشتبه فيهم تم ضبطهما على متن دراجة نارية على بحي الداخلة، مباشرة بعد تعريضهما مواطنة أجنبية للسرقة بالخطف على مستوى الحي الحسني استهدفت حقيبتها اليدوية، قبل أن تمكن إجراءات البحث والتفتيش عن استرجاع الحقيبة المسروقة ومحتوياتها بعدما تخليا عنها على مستوى الخلاء المتاخم للحي المحمدي، فضلا عن حجز 05 هواتف نقالة يشتبه في كونها متحصلة من أفعالهما الإجرامية.

أما المشتبه فيه الثالث فجرى توقيفه على مستوى حي بنسركاو، عقب اقترافه بمعية شخص ثان تمكن من الفرار، سرقة بالخطف همت هاتفا نقالا، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز المسروق وكذا قنينة غاز مسيل للدموع؛ كما تبين أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث من أجل السرقة الموصوفة والسرقة بالخطف.

وتمت إحالة المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي احتفظت بهم تحت الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.