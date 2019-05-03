تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، بطنجة، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة.
وكشف بلاغ ولاية الأمن بطنجة، أن الضحية، دخل في مشادات كلامية مع شخصين، بسبب فتاتين، كانتا رفقته، بمنطقة “اعزيب أبقيو” التابعة لمقاطعة بني مكادة، قبل أن يتطورالخلاف إلى توجيه أحد المشتبه فيهما، طعنات بالسلاح الأبيض للضحية على مستوى القلب، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه، قبل وصوله إلى المستشفى.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة بشعة في طنجة..شابان يقتلان شخصا بسبب فتاتين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.