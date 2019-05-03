جريمة بشعة في طنجة..شابان يقتلان شخصا بسبب فتاتين!

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الجمعة، بطنجة، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة.

وكشف بلاغ ولاية الأمن بطنجة، أن الضحية، دخل في مشادات كلامية مع شخصين، بسبب فتاتين، كانتا رفقته، بمنطقة “اعزيب أبقيو” التابعة لمقاطعة بني مكادة، قبل أن يتطورالخلاف إلى توجيه أحد المشتبه فيهما، طعنات بالسلاح الأبيض للضحية على مستوى القلب، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه، قبل وصوله إلى المستشفى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .