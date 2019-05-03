جماهير ليفربول تطالب بإيقاف ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، إلى إيقاف نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في مباراة الإياب بين الطرفين في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "صن"، فإن 3500 من جماهير ليفربول وقعوا على عريضة تطالب بإيقاف ميسي، بعدما اعتدى على لاعب "الريدز"، فابينيو، في مباراة الذهاب.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الخطأ الذي تم احتسابه لصالح ميسي، وتم إحراز منه الهدف الثالث لبرشلونة سبقه اعتداء من البرغوث على فابينيو بلكمة.
وطلبت جماهير ليفربول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إعادة النظر في الواقعة، واتخاذ قرار صارم بشأن ليونيل ميسي قبل موقعة الإياب على ملعب أنفيلد.
يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول قد انتهت بفوز البارسا بنتيجة 3-0، وأحرز البرغوث هدفين في شباك الفريق الإنجليزي.
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