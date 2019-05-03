أبناء عرعرة عارة يحصد بطاقة الصعود للدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء عرعرة عارة صعودا تاريخيا إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد تغلبه على نظيره من الدرجة الأولى، عيروني نيشر، بأربعة أهداف نظيفة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع للفريق من عرعرة عارة.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أبناء عرعرة عارة بهدفين أحرزهما اللاعب مجد جش، حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 22 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35.
ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 سجل اللاعب وليد صيداوي الهدف الثالث لأبناء عرعرة عارة، ثم في الدقيقة 66 اختتم اللاعب أيال كبها مهرجان الأهداف بهدف رابع.
وكان فريق أبناء عرعرة عارة قد خاض المنافسة على الصعود من خلال الاختبارات، والتي تمكن خلالها من تخطي 3 مباريات قبل ملاقاة المتعثر من الدرجة الأولى والتي حسمت صعوده مقابل هبوط عيروني نيشر إلى الدرجة الثانية.
وقد سادت أجواء احتفالية وكرنفالية بين صفوف الجماهير عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.
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