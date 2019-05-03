ألف وفاة بسبب الإيبولا في الكونغو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت منظمة الصحة العالمية "دبليو إتش أو" أن الكونغو ستتجاوز هامش ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس إيبولا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وصرّح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايكل رايان بهذه الأنباء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف.

وقد تفشت عدوى الإيبولا شرقي الكونغو التي أعلنت في آب/ أغسطس الماضي، هي بالفعل ثاني أخطر موجة تفشي للوباء في التاريخ، وتعرضت جهود احتوائها لعراقيل بسبب الموقف الأمني المضطرب، وترسخ شعور عميق بعدم الثقة في المجتمع الكونغولي.

كما وتتعرض مراكز علاج إيبولا لهجمات متكررة تمخضت إحداها عن مقتل خبير كاميروني في الوبائيات الشهر الماضي، وأدت بالأطباء للاحتجاج ضدها.

وأضاف رايان أن هجوما آخر كان يستهدف مركزا للعلاج في بوتيمبو، أمس الخميس، لكن الطاقم الأمني للمركز تمكن من صده، دون ورود تقارير عن إصابات.