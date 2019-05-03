غزة: 4 مصابين في جمعة "الجولان عربية سورية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 غزيّين جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، لمسيرة العودة الأسبوعيّة الـسابعة والخمسين، التي حملت اسم "الجولان عربيّة سوريّة".

وقال المتظاهرون إن التسمية تأتي رفضًا لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيليّة" على الجولان المحتلّ.

وقال المتحدّث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم إن "مسيرات اليوم تأتي تأكيدًا على حضور القضايا القومية العربية في الوجدان والفعل الفلسطيني"، وشدّد على أنها تؤكد على "المصير المشترك لأمتنا العربية المجيدة"، منبّهًا إلى أن تحرير الأرض العربية يتطلب "توحيد جهود الأمة على العدو المركزي التمثل بإسرائيل وإنهاء الخلافات البينية، التي لا تخدم إلا الاحتلال".

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وأضاف قاسم أنّ مسيرات العودة كانت "حائط صدٍّ حقيقيًا" أمام الخطّة الأميركيّة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، مشيرًا إلى أن القرار الأميركي بضم الجولان هو أحد فصولها، وأضاف أنّ "استمرار المسيرات واسنادها عربيًا، هو الصخرة التي ستتحطم عليها كل مشاريع تصفية الحقوق العربية".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية حاشدة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية، بإطلاق الرصاص الحيّ والنار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 285 غزيًا؛ منهم 12 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.