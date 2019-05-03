اجتماع دولي لبحث الجيل الخامس من "هواوي" وارتباطه بالأمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وضع مسؤولون من 30 دولة مجموعة من المبادئ المتفق عليها لضمان أمن شبكات المحمول من الجيل القادم "5G" وسط المخاوف التي تنادي بها أميركا من استخدام معدات صنعتها شركة "هواوي" الصينية.

وتعتبر المقترحات غير ملزمة حتى الآن، وتم نشرها اليوم الجمعة في نهاية اجتماع استمر ليومين في براغ حيث ناقشوا أمن شبكات الجيل الخامس الجديدة.

وتحاول الولايات المتحدة حشد حلفاء لمنع هواوي من شبكات الجيل الخامس الجديدة بسبب مخاوف من أن تجبر الحكومة الصينية الشركة على منحها وصولا للبيانات من أجل التجسس الإلكتروني. ونفت هواوي تلك الاتهامات.

ويظهر أن هذه المقترحات تعكس مخاوف أمنية، إذ قالوا إن "تقييم الأمن والمخاطر للباعة وتكنولوجيا الشبكات" يجب أن يوضع في الاعتبار أيضا مع "المخاطر الإجمالية للتأثير على مزود خدمة من دولة ثالثة".