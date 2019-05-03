انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف السودانيين يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 05:44 مساءً - واصل آلاف المعتصمين في السوادن احتجاجهم في يوم الجمعة الرابعة أمام مقر الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وأدى آلاف المعتصمين صلاة الجمعة أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في حين لا زالت المواكب من مدن البلاد تصل إلى مقر الاعتصام.

وأدى المصلون صلاة الجمعة في ساحتين مختلفتين بميدان الاعتصام، بعد تزايد أعداد المشاركين.

Advertisements

وتوافدت مواكب المدن والقرى إلى مقر الاعتصام للتأكيد على مطالب المعتصمين بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.

ووصل إلى مقر الاعتصام موكب من مدينة "سنار" (جنوب شرق)، وسط استقبال حافل من المعتصمين، كما وصل المئات في موكب من منطقة "أربجي" (وسط).

ومنذ 6 أبريل الماضي يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.