انت الان تتابع تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في الجزائر تطالب برحيل الرئيس المؤقت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 05:44 مساءً - شهدت الجزائر، اليوم الجمعة، عودة المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، للمطالبة برحيل رئيس البلاد المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة من أسموهم رموز الفساد في البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مستقلة، ورفض محاولات التدخل الخارجي في وضع الخريطة السياسية للجزائر.

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وأكد المتظاهرون ضرورة أن تنفذ السلطات محاكمة علنية لمن تم استدعاؤهم من قبل القضاء مؤخراً، خاصة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزير المالية الجزائري محمد لوكال، ومجموعة من رجال الأعمال المقرّبين من نظام الرئيس بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة قبل شهر بعدما قضى 20 عاماً في السلطة، وجاءت استقالته استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع، يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.

ولا يزال يطالب الجزائريون الذين انتفضوا في 22 فبراير الماضي، ضد نظام بوتفليقة بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.