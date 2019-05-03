شكرا لقرائتكم خبر عن «جسم مريب» يثير الذعر في مدينة مانشستر البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طوَّقت شرطة مدينة مانشستر بإنجلترا، اليوم الجمعة، جزءاً من وسط المدينة بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: إن الشرطة احتجزت شاباً عمره 26 عاماً، وأنها تباشر التحقيقات حالياً للكشف عن ملابسات الواقعة.