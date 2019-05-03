شكرا لقرائتكم خبر عن «جسم مريب» يثير الذعر في مدينة مانشستر البريطانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
طوَّقت شرطة مدينة مانشستر بإنجلترا، اليوم الجمعة، جزءاً من وسط المدينة بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب.
وقالت متحدثة باسم الشرطة: إن الشرطة احتجزت شاباً عمره 26 عاماً، وأنها تباشر التحقيقات حالياً للكشف عن ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «جسم مريب» يثير الذعر في مدينة مانشستر البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.