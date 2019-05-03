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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفي بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بمدينة مأرب الدورة الثانية من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في الصراع المسلح، حيث جرى تكريم 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً خضعوا لإعادة تأهيل نفسي واجتماعي لـ 45 يوما.
واستعرض الأطفال المحتفى بهم عملية تأهيلهم النفسي والاجتماعي ومدى استفادتهم منها والرعاية والاهتمام الذي يجدونه من أجل عودتهم إلى حياتهم الطفولية.
وأكد الأطفال أن المدرسة مكانهم الطبيعي لا جبهات القتال، وهي ما عكسته فقرات الحفل التي تنوعت ما بين الغنائية والمسرحية، إضافة إلى عرض لأنشطة الدورة التأهيلية التي شملت التأهيل الاجتماعي والنفسي والتعليم، إضافة إلى الرحلات الترويحية وزيارة المعالم الأثرية.
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