مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,965 كرتون تمر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:33 مساءً, 3 مايو 2019 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 2,965 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية الخزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 17,790 فرداً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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