بينهم شقيق مقاتلين بـ'داعش' في العراق.. اعتقال خلية إرهابية بالمغرب

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب في بيان، انه "تم تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من ثمانية متطرفين من مدينة طنجة تتراوح أعمارهم بين 20 و 31 عاما، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق".

وأضاف أنه "خلال عملية المداهمة، تم الحجز على المعدات الإلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة من القماش الأسود ترمز لشعار تنظيم "داعش" (المظور في روسيا وعدد من الدول) وبملابس موحدة وبندقيتين للصيد تحت الماء.



من جانبه، اشارت مصادر أمنية إلى أن عناصر الخلية الموالين لـ"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.