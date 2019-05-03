عروس 'داعش' قد تواجه الإعدام في هذه الحالة

وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قد جرد بيغوم من جنسيتها البريطانية في فبراير (شباط) الماضي، مؤكداً أن لديها جنسية أخرى، وهي البنغلادشية، حيث يتحدر والداها من بنغلاديش.

وتحاول أسرة بيغوم ومحاميتها غاريث بيرس الطعن في قرار جاويد، وإعادة بيغوم إلى إنجلترا، قائلين إنها لا تحمل جنسية أخرى غير البريطانية.



وقال أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية بنغلاديش في تصريح إن "بيغوم ستواجه عقوبة الإعدام إذا ذهبت إلى دكا"، مؤكداً "أنها لا تحمل الجنسية البنغلادشية".

وأوضح "لا علاقة لنا بشميمة بيغوم. إنها ليست مواطنة بنغلادشية، ولم تتقدم بطلب للحصول على الجنسية البنغلادشية".

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وأشار عبد المؤمن إلى أنه "إذا تبين أن أي شخص متورط في الإرهاب، فسيواجه عقوبة الإعدام، ولا شيء غير ذلك".

وكانت بيغوم قد غادرت المملكة المتحدة في عام 2015، بصحبة اثنين من زميلاتها في أكاديمية "بيثنال غرين" بلندن، حيث سافرن إلى تركيا، وعبرن الحدود من هناك إلى الرقة بغرض الانضمام إلى صفوف "داعش".

وتعيش بيغوم حالياً في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، حيث تحتجزها "قوات سوريا الديمقراطية" هي وعدد آخر من فتيات التنظيم الإرهابي.