«جوايدو» يدعو للتظاهر السلمي أمام الجيش الفنزويلي

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دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مؤيديه إلى التظاهر السلمي غدا السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو. وكتب جوايدو على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" "غدا السبت سيكون تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا". ويأتي ذلك غداة إحباط الجيش انقلاباً عسكريا وتأكيد ولائه للرئيس مادورو؛ وقال مادورو "نعم، نحن في خضمّ المعركة، والمعنويّات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيّين".
وقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن قواته أحبطت «محاولة فاشلة للإطاحة به» دبرتها ما سماها «عصابة اليمين المتطرف» في بلاده، و«عصابة إمبريالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».وفي خطاب، دام نحو ساعة، وهو الأول له منذ اندلاع انتفاضة الفجر بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، وجه مادورو اتهاماته لجوايدو ومعلمه
وقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن قواته أحبطت «محاولة فاشلة للإطاحة به» دبرتها ما سماها «عصابة اليمين المتطرف» في بلاده، و«عصابة إمبريالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».
وفي خطاب، دام نحو ساعة، وهو الأول له منذ اندلاع انتفاضة الفجر بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، وجه مادورو اتهاماته لجوايدو ومعلمه السياسي ليوبولدو لوبيز بالسعي لإثارة مواجهة مسلحة، قد تستخدم ذريعة لـ«تدخل عسكري أجنبي»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبث الخطاب عبر التلفزيون والراديو، وفيه هنأ مادورو القوات المسلحة على «إفشالها المجموعة الصغيرة التي كانت تعتزم إشاعة العنف من خلال هذه المناوشات الانقلابية»، على حد تعبيره.
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