انت الان تتابع «جوايدو» يدعو للتظاهر السلمي أمام الجيش الفنزويلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مؤيديه إلى التظاهر السلمي غدا السبت أمام القواعد العسكرية في البلاد لمطالبة الجيش بوقف دعمه للرئيس نيكولاس مادورو. وكتب جوايدو على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "فرانس 24" "غدا السبت سيكون تعبئة وطنية للسلام باتجاه الوحدات العسكرية الكبرى لتنضم إلى دستورنا". ويأتي ذلك غداة إحباط الجيش انقلاباً عسكريا وتأكيد ولائه للرئيس مادورو؛ وقال مادورو "نعم، نحن في خضمّ المعركة، والمعنويّات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة من أسلحتهم، جميع الانقلابيّين".

وقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن قواته أحبطت «محاولة فاشلة للإطاحة به» دبرتها ما سماها «عصابة اليمين المتطرف» في بلاده، و«عصابة إمبريالية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».وفي خطاب، دام نحو ساعة، وهو الأول له منذ اندلاع انتفاضة الفجر بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو، وجه مادورو اتهاماته لجوايدو ومعلمه