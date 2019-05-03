انت الان تتابع إجلاء مليون شخص من منازلهم في الهند بسبب إعصار فاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أجلت السلطات الهندية بولاية "أوديشا" الساحلية أكثر من مليون شخص من منازلهم، وإسكانهم في مخيمات خاصة بسبب اقتراب إعصار "فاني" الذي يجتاح الولاية. وقررت قيادة الولاية - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إلغاء حركة أكثر من 220 قطارا وإغلاق المطارات في عدد من المدن الكبرى بالولاية. ومن المتوقع أن تعمل القوات البحرية ووحدات خفر السواحل الهندية على مدار الساعة لتقديم المساعدة للسكان المحليين وإزالة عواقب الإعصار. ويتحرك الإعصار (فاني) فوق خليج البنغال على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال شرقي بلدة بوري في ولاية أوديشا الشرقية.

ويعد (فاني) أقوى إعصار يضرب الهند منذ 43 عاما، ما يهدد بانزلاقات أرضية كما يمكن للرياح أن تقتلع الأشجار والمحاصيل وتدمر المنازل والبنية التحتية للاتصالات والطاقة إلى جانب التسبب بفيضانات في المناطق المنخفضة.وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت تحذيرات، الخميس، باقتراب الإعصار فاني من الدرجة الخامسة