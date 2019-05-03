الان تتابع إغلاق منطقة وسط مدينة مانشستر بسبب جسم مريب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مانشستر - الخليج 365: أعلنت متحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية، اليوم، إن الشرطة أغلقت جزءً من وسط المدينة الواقعة شمالي إنجلترا، بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب. وأوضحت المتحدثة أن الشرطة البريطانية احتجزت مشتبها به، وهو شاب عمره 26 عاما، وأنها تباشر التحقيقات حاليا.

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