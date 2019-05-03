الان تتابع مصر: حريق ضخم بمنطقة الموسكي الأثرية بالقاهرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365: نشب حريق ضخم بعقار سكني بمنطقة الموسكي الأثرية، وسط العاصمة المصرية القاهرة، فيما هرعت 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية إلى محيط المنطقة في محاولة للسيطرة على الحريق. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تبين من التحريات أن النيران اشتعلت في عدد من محال الملابس والمفروشات الموجودة بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة الموسكى.

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