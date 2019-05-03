شكرا لقرائتكم خبر عن تطويق منطقة في مانشستر بعد تقارير عن جسم مريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) طوقت شرطة مدينة مانشستر، اليوم (الجمعة)، جزءا من وسط المدينة بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب. طوقت شرطة مدينة مانشستر، اليوم (الجمعة)، جزءا من وسط المدينة بعد ورود تقارير عن وجود جسم مريب. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة احتجزت شابا عمره 26 عاما، وأنها تباشر التحقيقات حاليا.



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