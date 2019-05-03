البنك الدولي يخصص نصف مليار دولار لمساعدة المتضررين من الاعصار ايداي

اسماء السيد - مابوتو: اعلن البنك الدولي الجمعة تخصيص 545 مليون دولار لمساعدة زيمبابوي وموزمبيق وملاوي التي ألحق بها اضرارا في اذار/مارس الماضي الإعصار ايداي وفيضانات اسفرت عن حوالى الف قتيل.

وحيال فداحة التدمير، خصص البنك الدولي "اكثر من نصف مليار دولار... لمساعدة سكان موزمبيق وملاوي وزيمباوي التي تضررت من الاعصار ايداي"، كما قال البنك في بيان.

واضاف البنك ان هذا المبلغ يضاف الى 150 مليونا وضعت اخيرا في مشاريع في المنطقة.

واكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ان "الإعصار ايداي تسبب... بأضرار كارثية أثرت على ملايين الأشخاص، وازدادت هذه المأساة تفاقما بسبب الإعصار كينيث" الذي ضرب في نيسان/ابريل شمال موزمبيق.

Advertisements

وأضاف في مابوتو لدى عودته من منطقة بيرا بوسط موزمبيق الذي دمره ايداي في منتصف اذار/مارس، ان البنك "يعمل بشكل وثيق" مع "شركائه لمساعدة الناس على تجاوز هذه العواصف الرهيبة، وإعادة بناء ما تهدم بمزيد من القوة، وتحسين قدرة هذه البلدان على مواجهة الكوارث الطبيعية".

وافادت حصيلة اخيرة ان الاعصار كينيث قتل 41 شخصا على الأقل في موزمبيق، ودمر أو ألحق أضرارا جزئية بأكثر من 35 الف منزل.

وقبل ان يصل الى موزمبيق، ضرب جزر القمر حيث قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وألحق أضرارا أو دمر 75 الف منزل.