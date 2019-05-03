10 آلاف دولار غرامة لمن يقطف زهرة نادرة في تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت السلطات التركية فرض غرامة قدرها 60 ألفًا و163 ليرة تركية (نحو 10 آلاف دولار)، لمن يقطف زهرة (توليب مانيسا) النادرة في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مساعي البلاد لحماية هذا النوع النادر.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي لأول مرة في التاريخ زوجان يقيمان لليلة في متحف اللوفر استضاف متحف اللوفر في باريس لأول مرة في التاريخ أول ضيوفه في إقامة لليلة واحدة. سعيدا الحظ من المملكة المتحدة، دانييلا البالغة من العمر 26 عامًا وصديقها آدم 29 عامًا فازا بهذه الإقامة "الخارقة للعادة" في وقت سابق خلال مشاركتهما في مسابقة مع موقع حجز الشقق المعروف إير بي إن بي. المسابقة تمحورت حول الإجابة المثالية المقدمة من طرف المشاركين على سؤال "لماذا ستكون الضيف المثالي لموناليزا؟". هدية الفائز تمثلت في رحلة من ثلاث ليالٍ إلى فرنسا، مع إقامة لليلة واحدة في المتحف الأيقوني بباريس. دانييلا وآدم تمتعا بجولة في متحف اللوفر، قبل الجلوس لتناول العشاء بجانب تمثال "the Venus de Milo أو افروديت الميلوسية" . وبعد حفل موسيقي خاص في غرف نابليون الثالث، دخل الزوجان في المساء للنوم تحت هرم بني خصيصا. اقرأ أيضا على يورونيوز: روسيا توسع قائمة المؤهلين للحصول على جنسيتها لتشمل ثلاث دول عربية شاهد: أطنان من النفايات تغمر أنهار البوسنة إيكر كاسياس يتعرض لأزمة قلبية خلال تدريباته مع نادي بورتو البرتغالي وقالت آن لوري بياتريكس، نائبة مدير متحف اللوفر "إن التجربة كانت "سحرية حقًا. وكانت مناسبة لإحياء الذكرى الثلاثين لإنشاء الهرم الرئيسي للمتحف والذكرى العاشرة لإيربنب. Euronews (Ar)

شاهد: الأمير ويليام وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما على الطريقة الملكية نشر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ثلاث صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الرابع الذي تحتفل به الأسرة يوم الخميس. والتقطت كيت الصور الثلاث للأميرة، التي تأتي في الترتيب الرابع لولاية عرش بريطانيا، في حدائق قصر كينسينغتون بوسط لندن وفي منزل العائلة في نورفولك بشرق انجلترا. وغالبا ما تنشر كيت صورا عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أبنائها. وتشهد العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة احتفالات بأعياد ميلاد أفراد من العائلة. فلقد تم الاحتفال بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين أي بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الثالث والتسعين. ومن المتوقع أيضا ولادة أول طفل للأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير وليام وزوجته ميجان في أي يوم من الآن. إقرأ أيضاً: شاهد: إمبراطور اليابان الجديد يتعهد بالعمل كرمز للأمة الأمير وليام ينشر صورا لابنه لويس احتفالا بعيد ميلاده الأول شاهد: الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها 93 Euronews (Ar)

شاهد: ملك تايلاند يتزوج من "الجنرال" المسؤولة عن حراسته الشخصية والعروس تزحف أمامه قبل أيام من مراسم تتويجه النهائية لاستلام العرش المقررة يوم السبت المقبل، قرر ملك تايلاند مها فاجيرونجكورن الزواج من، الجنرال سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أيوديا، نائب قائد حرسه الشخصي ليمنحها بذلك لقب ملكة. الملك صاحب ال66 عاما سبق وتزوج ثلاث مرات ولديه سبعة أطفال. ويقول المتابعون أن سوثيدا شوهدت مع الملك علنا طيلة سنوات، ولكن الملك لم يعترف رسميا بهذه العلاقة إلا أمس الأربعاء حين بث التلفزيون الرسمي لقطات لحفل الزفاف المفاجئ. وحضر أفراد من العائلة المالكة ومستشارو القصر الزفاف. وظهر الملك في مقاطع الفيديو وهو يصب الماء المقدس على رأس الملكة سوثيدا، قبل أن يوقع كلاهما على سجل الزواج. وقال البيان الملكي: "قرر الملك فاجيرالونغكورن ترقية الجنرال سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أيوديا، زوجته، لتصبح الملكة سوثيدا. وستحتفظ بهذا اللقب الملكي وبمكانتها كفرد من العائلة المالكة"، وفقاً لترجمة موقع "بي بي سي"، اليوم الخميس. مضيفة الطيران تصبح ملكة وعين فاجيرالونغكورن مضيفة الطيران السابقة سوثيدا تيدجاي نائبة لقائد وحدة الحرس الشخصي الملكي عام 2014، وجعلها جنرالًا في الجيش عام 2016. ويعتبر الملك السابق بوميبول أدولياديج من أطول الملوك حكماً في العالم، إذ تولى العرش مدة 70 عاماً، قبل وفاته عام 2016. طقوس زواج مختلفة وبثت القنوات الرسمية في تايلاند مراسم الزواج التي أظهرت العروس وهي تزحف على الأرض لتصل إلى قدمي عريسها الملك. ثم تنحني أمامه (وهي على الأرض) ليبدأ هو بدوره بتقديم الهدايا. يقدم حراس الملك له الهدايا يدا ليد على استحياء، ثم يقوم الملك بتبليل رأس زوجته بعصير فاكهه. وحين تنتهي المراسم يرفعها أخيرا جانبه على الكرسي ليوقعا على عقد الزواج. للمزيد على يورونيوز: سيدة المكسيك الأولى السابقة انجليكا ريفيرا تقول إنها قررت الطلاق قواعد جديدة لإحضار أزواج أو زوجات قصر الى الولايات المتحدة Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO فيديو| بيع ألماسة وردية بـ50 مليون دولار Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتتفتح الزهرة الفريدة مرة واحدة في العام، بفصل الربيع (أبريل إلى مايو) في حديقة «جبل سبيل» الوطنية، بولاية مانيسا.

وبحلول هذه المناسبة نظمت الولاية، الأربعاء، فعالية للاحتفاء بالزهرة والتوعية بضرورة حمايتها، ودعت إليها صحفيين ومصورين وطلبة.

وقال والي مانيسا، أحمد دنيز، في تصريحات صحفية خلال الفعالية، إن الزهرة تعد من أجمل النباتات في تركيا، وتنمو بشكل طبيعي في الحديقة.