خطة تشغيل المترو في رمضان

مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال مصدر بمترو الأنفاق، إنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات خلال شهر رمضان الكريم، بإجمالي 1614 رحلة يوميًا بخطوط المترو الثلاثة، لتواكب زيادة عدد الركاب، تنفيذًا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل لراحة المواطنين.

وتتوزع الرحلات كالتالي: 520 رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر 4 دقائق، و664 رحلة بالخط الثاني، بزمن تقاطر 3 دقائق، و430 رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر 5 دقائق.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الجمعة، أن التشغيل يبدأ في تمام الساعة 5.30 صباحًا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بزيادة ساعة...