اخبار العالم

خطة تشغيل المترو في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مصراوي - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال مصدر بمترو الأنفاق، إنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات خلال شهر رمضان الكريم، بإجمالي 1614 رحلة يوميًا بخطوط المترو الثلاثة، لتواكب زيادة عدد الركاب، تنفيذًا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل لراحة المواطنين.

وتتوزع الرحلات كالتالي: 520 رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر 4 دقائق، و664 رحلة بالخط الثاني، بزمن تقاطر 3 دقائق، و430 رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر 5 دقائق.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الجمعة، أن التشغيل يبدأ في تمام الساعة 5.30 صباحًا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بزيادة ساعة...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطة تشغيل المترو في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا