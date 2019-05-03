الحرس الثوري يرفع دعمه للجيش العراقي في مجال الدفاع الجوي

أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري امير علي حاجي زاده أن "القوة الجوفضائية تمتلك تقنيات صناعة أنواع الرادارات ومراكز القيادة والسيطرة ومنظومات صواريخ الدفاع الجوي وأجهزة الحرب الالكترونية"، مؤكدًا "استعداد القوة الجوفضائية لدعم قوات الدفاع الجوي العراقي ونقل تجاربها اليها".
وأشار حاجي زادة لدى استقباله قائد قوات الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن جبار عبيد كاظم حسن الدراجي الى "دعم وإسناد القوة الجوفضائية للحرس الثوري للعراق في مواجهة داعش"، موضحًا أن "هذه القوة وقفت الى جانب العراق حكومة وشعبًا في الايام الأولى لحرب العراق على داعش والجماعات التكفيرية بطلب من الحكومة العراقية ودعمت في تلك الايام المصيرية الحشد الشعبي والجيش العراقي عبر ارسال الطائرات وفتح دورات تاهيلية مكثفة للطيارين العراقيين وتقديم الدعم اللوجستي وصيانة الطائرات على مدى أربع سنوات فضلًا عن ارسال الطائرات المسيرة وتقديم الدعم الاستخباري ليبرهن بذلك للأمة الإسلامية ولاسيما الشعب العراقي الشريف اخوته".
وشدّد على أن "الشعب العراقي برهن بدوره مدى حبه لايران والشعب الايراهي خلال كارثة السيول الاخيرة في ايران وكذلك مسيرات الاربعين الحسيني"، مؤكدًا أن "هذه العلاقات المتميزة اليوم باتت شوكة في أعين أميركا والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية بالمنطقة".
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