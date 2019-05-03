منح القضاء البريطاني 65 يوما للولايات المتحدة الأميركية لتقديم السند القانوني لطلبها تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، الذي اعتقلته السلطات البريطانية الشهر الماضي.
وعقدت محكمة "ويستمنستر" الجزائية بلندن أولى جلساتها بشأن طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج، بدون حضور الأخير، الذي أجاب على أسئلة القاضي عبر اتصال بالفيديو من السجن الذي يقبع فيه.
وكان القضاء البريطاني كان قد أصدر الأربعاء الماضي، حكما بسجن أسانج لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه بكفالة.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء البريطاني يمنح واشنطن 65 يوما لتقديم سند قانوني لطلب تسليمها أسانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.