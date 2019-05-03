القضاء البريطاني يمنح واشنطن 65 يوما لتقديم سند قانوني لطلب تسليمها أسانج

منح ​القضاء البريطاني​ 65 يوما للولايات المتحدة الأميركية لتقديم السند القانوني لطلبها تسليم مؤسس موقع "​ويكيليكس​"، ​جوليان أسانج​، الذي اعتقلته السلطات البريطانية الشهر الماضي.

وعقدت محكمة "ويستمنستر" الجزائية بلندن أولى جلساتها بشأن طلب الولايات المتحدة تسليم أسانج، بدون حضور الأخير، الذي أجاب على أسئلة القاضي عبر اتصال بالفيديو من السجن الذي يقبع فيه.

وكان القضاء البريطاني كان قد أصدر الأربعاء الماضي، حكما بسجن أسانج لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه بكفالة.