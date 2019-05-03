رئيس قبرص أقال قائد الشرطة بسبب الإهمال في التصدي لسلسلة عمليات قتل

أقال الرئيس القبرصي ​نيكوس اناستاسيادس​ قائد الشرطة في البلاد زخارياس خريسوستومو، جرّاء فشل السلطات في التصدي لسلسلة عمليات قتل لم تُكتشف على مدى نحو ثلاث سنوات.

وبعث الرئيس القبرصي برسالة إلى قائد الشرطة تبلغه بالاستغناء عن خدماته ابتداء من 7 ايار، موضحا أن قراراه يأتي نتيجة "الاهمال والتهاون في أداء الشرطة لوظيفتها في التحقيق في تقارير اختفاء أشخاص"، مشيرا الى أن ذلك الاهمال أدى إلى "عدم حل القضية في الوقت المطلوب وهو ما كان يمكن أن يحول دون وقوع جرائم فظيعة أحدثت صدمة في قبرص".

وتأتي الإقالة بعد يوم من اعلان وزير ​العدل​ القبرصي يوناس نيكولاو استقالته بسبب القضية التي لم تحل طوال نحو ثلاث سنوات وبعد أن عقد الرئيس اجتماعا مع قائد الشرطة.

واعترف ضابط قبرصي يوناني في ​الجيش​ يبلغ من العمر 35 عاما ويدعى نيكوس ميتاكساس بارتكاب سبع ​جرائم قتل​، وتم العثور على جثث فيليبينيتين وامرأة يعتقد أنها نيبالية ورابعة لم يتم الكشف عن هويتها بعد بداخل وفي محيط بحيرتين خارج نيقوسيا منذ عثر سيّاح على جثة إحداهن في 14 نيسان. والبحث جار عن جثث ثلاث أخريات هن فتاة فيليبينية في السادسة من عمرها وامرأة من ​رومانيا​ وابنتها.