رويترز: نمو الوظائف الأميركية يقفز والبطالة تنزل إلى 3.6%

ذكرت وكالة "رويترز" أن "نمو الوظائف الأميركية قفز في نيسان وتراجع معدل ​البطالة​ إلى أدنى مستوياته في أكثر من 49 عامًا عند 3.6 بالمئة، مما يشير إلى نمو اقتصادي قوي".

ويدعم تقرير ​وزارة العمل​ قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أي ​البنك المركزي​ الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعزوفه عن تعديل ​السياسة​ النقدية قريبًا. ووصف رئيس مجلس الاحتياطي ​الاقتصاد​ ونمو الوظائف جيروم باول بأنهما "أقوى بعض الشيء مما توقعنا" والتضخم "أضعف نوعًا ما".

ويذكر أن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، وسط مكاسب في التوظيف شملت جميع القطاعات تقريبًا. وجرى تعديل بيانات شباط وآذار بالزيادة لتُظهر خلق 16 ألف وظيفة فوق التقدير السابق.

ومازال نمو الوظائف أعلى كثيرًا من مستوى المئة ألف الضروري شهريًا لمواكبة النمو في حجم السكان في سن العمل.