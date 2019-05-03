أردوغان: الدول الأوروبية مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ سوري

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة مدينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ سوري". وخلال كلمة في ملتقى في ​اسطنبول​، أوضح "أننا نسعى لإدخال التكنولوجيا إلى كافة فرافق الدولة التركية"، مشيراً إلى أن "البعض لازالوا يحنون إلى حدوث "ربيع تركي"، في حين تحول كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء أسود". وشدد الرئيس التركي على "أننا لا نلمس دعما لجهود بلادنا لجعل ​الأراضي السورية​ آمنة مجددا".

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