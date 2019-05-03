أعلن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة في بيان أنه "بعد عملية رصد ومتابعة لفترة طويلة للمديرية العامة لأمن الدولة، لأحد أبرز وأخطر المطلوبين الفلسطيني جمال سمير أحمد العلي الملقب "جمال الطويل"، المطلوب بـ 33 مذكرة توقيف وخلاصات حكم وأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية، بجرائم خطيرة أهمها: الانتماء إلى عصابات إرهابية، قتل، إطلاق نار في اتجاه الأجهزة الأمنية والعسكرية بقصد القتل، خطف وغيرها.
وبعد تحديد مكانه، دهمت دورية تابعة لها، بناء على شارة القضاء المختص، المذكور على أطراف مخيم شاتيلا بهدف توقيفه، فبادرها بإطلاق النار عليها وأصاب أحد عناصرها في يده، ما اضطر عناصر الدورية إلى الرد على مطلق النار مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية عدة، نقل على اثرها الى "مستشفى المقاصد"، ثم ما لبث أن فارق الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر امن الدولة: مقتل مطلوب متأثرا بجروحه بعدما اطلق النار على دورية قرب مخيم شاتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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