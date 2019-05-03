بوصعب حول جلسة مجلس الوزراء: الأجواء ايجابية وما من خلاف جوهري

لفت وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​ في تصريح خلال مغادرته جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​السراي الحكومي​ الى أنه "تتم الآن مناقشة المادة 43 والأجواء ايجابية وما من خلاف جوهري".

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