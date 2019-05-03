زار رئيس "حزب الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" ​حنا الناشف​، وعرضا الأوضاع والمستجدات السياسية في ​لبنان​ والمنطقة. ودعا تقي الدين، في تصريح ​الحكومة​ الى "الإسراع في حل الأزمات الأقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تلقي بثقلها على لبنان واللبنانيين المنهكين من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، داعيا الى "إطلاق يد ​القضاء​ و​التفتيش المركزي​ لمحاسبة الفاسدين والمرتشين واستعادة المال المنهوب ووقف الهدر المتفشي في إدارات الدولة"، مشددا على أن "إقرار ​الموازنة​ سريعا ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقي الدين زار حنا الناشف: لإقرار الموازنة سريعا وإطلاق يد القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.