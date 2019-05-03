قيومجيان: سنقدم إلى مجلس الوزراء أول سياسة إسكانية شاملة بتاريخ لبنان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ أنه "ما من شك أننا في أزمة. أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطة سكنية، سموها ما شئتم. بالتأكيد وزارة الشؤون معنية بهذه الأزمة".

وخلال لقاء يجمع القطاعين العام والخاص نظمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين REAL في ​لبنان​، لفت إلى "أنني أعلن أمامكم أننا مع ​المؤسسة العامة للإسكان​ أنجزنا الخطوط ​العريضة​ لل​سياسة​ الإسكانية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى ​مجلس الوزراء​ بغية إقرارها. ولا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة في تاريخ ​الجمهورية​ اللبنانية".