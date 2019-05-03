قائد الجيش التقى رئيس بلدية الدكوانة والمدير العام التنفيذي لبنك عوده

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، رئيس ​بلدية الدكوانة​ المحامي ​انطوان شختورة​، وسلّمه درعاً تكريمياً وكتاب شكرٍ لمناسبة تقديمه هبة عينية لصالح ​الجيش اللبناني​. كما التقى المدير العام التنفيذي لبنك عوده السيد سمير حنا، وقلّده وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضّية تقديراً لوقوفه الدائم إلى جانب الجيش ودعمه المستمر له، وتقديمه مساعدات عينية وتمويله مشاريع عديدة، ساهمت في تعزيز القدرات العسكرية واللوجستية.

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