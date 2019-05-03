ذكرت قناة "الميادين" أن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ استلم رسالة من نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ تتعلق "بالإجراءات الأميركية الأخيرة المعادية لإيران". ونقلت القناة عن السفير الإيراني في ​لبنان​ تأكيده أن "​أميركا​ تدفع المنطقة إلى درجة أكبر من انعدام ​الأمن​ من خلال انتهاكها القوانين الدولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: باسيل تسلم رسالة من ظريف تتعلق بالإجراءات الأميركية المعادية لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.